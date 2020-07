Serie A, i fratelli Traore a rischio squalifica: falsa identità e finto padre (Di sabato 11 luglio 2020) Una storia triste coinvolge i fratelli Hamed e Amad Traore. La Procura di Parma ha accusato di “falso e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina” cinque ivoriani, tra cui il 45enne Hamed Mamadou Traore, ‘padre in prestito’ dei due giovani giocatori di Sassuolo e Atalanta, ascoltati come persone informate sui fatti. Estranee ai fatti invece Atalanta e Sassuolo mentre i due giovani calciatori rischiano una pesante squalifica. Leggi su sportface

