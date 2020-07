Incidente nel Vesuviano, auto travolge comitiva: «Scena terribile, sangue e corpi a terra; i ragazzi sono andati giù come birilli» (Di sabato 11 luglio 2020) «Ma davvero è morta Natalia?». Il messaggio arriva di primo mattino sul telefonino di un ragazzo di San Gennaro Vesuviano. A scriverlo è un suo coetaneo. sono entrambi molto... Leggi su ilmattino

larenait : E' successo nel Milanese - SkyTG24 : Incidente nel Milanese, scontro frontale tra auto e furgone: due morti - patricelumumb19 : RT @Veg_Markuz: A proposito di #premiostrega, avete mai letto Paese d'ombre di Dessì (premio strega 1972)? Questo è il cippo nel punto esat… - enzo_acca : @MauroVari @AlbertoGhioldi @DebAttanasio @RobertoRenga Ma porco giuda, il mio vicino è morto con due tumori nel cer… - greygooseonice : RT @Veg_Markuz: A proposito di #premiostrega, avete mai letto Paese d'ombre di Dessì (premio strega 1972)? Questo è il cippo nel punto esat… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente nel

PalermoToday

Colle Brianza (Lecco), 11 lugl90 2020 – E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Monza un 18enne che in nottata è caduto dalla propria moto a Colle Brianza. Lo schianto di è verificato intorn ...Terribile incidente in via Don Luigi Sturzo a Fondi, tra il Comune e il Centro Valerio. Lo scontro ha interessato un'auto e uno scooter attorno alle 2 della scorsa notte. Violentissimo l'impatto che h ...