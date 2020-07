Lione, Juninho: «Juve? Abbiamo grandi aspettative. Sull’aspetto fisico…» (Di venerdì 10 luglio 2020) In collegamento con l’UEFA il ds Juninho ha analizzato la condizione fisica del Lione in vista del match di ritorno contro la Juventus Il direttore sportivo del Lione, Juninho Pernambucano, ha così analizzato la condizione fisica della propria squadra in ottica del match di ritorno contro la Juventus, valido per gli ottavi di finale di Champions League: «Abbiamo grandi aspettative anche se la nostra preparazione è diversa perché la Ligue 1 si è fermata e i nostri giocatori in questi mesi hanno cercato di allenarsi adattandosi alla situazione. Abbiamo lavorato e stiamo lavorando per la partita di ritorno contro la Juve. Stiamo organizzando amichevoli per arrivare ... Leggi su calcionews24

LIVE TJ - SORTEGGI CHAMPIONS - Juve contro la vincente di

12:31 - Percorso davvero durissimo quello della Juventus verso la finale di Champions League. In caso di qualificazione contro il Lione, ai quarti i bianconeri dovranno vedersela con la vincente dell' ...

