Ultime Notizie Roma del 08-07-2020 ore 17:10 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Livigno polemiche e tensioni per il nuovo ponte di Genova la ministra delle Infrastrutture De Micheli conferma di avere scritto al sindaco Bucci per indicare che il nuovo ponte sarà gestito dal concessionario in questo momento e Aspi pure ricordando che ti ho dato all’ultima parte del percorso di revoca Movimento 5 Stelle attacca come Creamy non arretriamo dice il ponte di Genova non deve essere riconsegnato ai Benetton guardasigilli Bonafede sulla concessione il momento di decidere possibilmente entro questa settimana a fondo dalla governatore Ligure e Toki 2 anni di latrati minacce Ma alla concessione ancora lì Salvini a ferma Cosa non si fa per salvare la poltrona 5 stelle in ridicolo e bugiardi e il premier Giuseppe Conte intervista sottolinea la maggioranza ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Coronavirus, ultime notizie: 193 nuovi casi e 15 morti nelle ultime 24 ore Fanpage.it Coronavirus, il bollettino dell'8 luglio, 193 nuovi contagi e 15 morti

La notizia che fa davvero ben sperare sul superamento della pandemia ... "Nella Asl Roma 1 dei cinque casi registrati nelle ultime 24h tre sono riferiti a persone di nazionalità del Bangladesh che ...

Nuovo contagio, necessario il ricovero: riapre la terapia intensiva per Covid

Il reparto era chiuso dal 25 maggio. Il paziente, 89 anni, è di Grosseto. È già il 6° caso dal 1° luglio, a fronte di 8 casi a giugno GROSSETO. Brutte notizie sul fronte Covid in provincia di Grosseto ...

