Tg Lazio, edizione dell’8 luglio 2020 (Di mercoledì 8 luglio 2020) Prosegue l’allarme per i passeggeri provenienti dal Bangladesh sbarcati in questi giorni a Roma. Sull’argomento e’ intervenuto anche il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha parlato di 600 possibili positivi. Numeri altissimi che hanno portato alla sospensione dei voli dal Paese asiatico e a un’opera di rintracciamento “per poter fare test sierologici e tamponi a tutti”. Preoccupazione anche dalla sindaca di Roma, Virginia Raggi, secondo la quale “e’ fondamentale mantenere alta l’attenzione e potenziare i controlli. Non possiamo in alcun modo- ha concluso la sindaca- permettere di vanificare gli sforzi che i romani hanno compiuto finora”.STADIO ROMA, VIA LIBERA DA TECNICI: A SETTEMBRE VOTO IN AULA Leggi su dire

Sabato 4 Luglio 2020 si è svolta nella suggestiva location del "Castello Orsini-Colonna" ad Avezzano, la 34° edizione di "Sanremo Rock & Trend". Le band in gara erano 24 provenienti da Abruzzo, Lazio, ...

FCA, Enel X e Symbola: "L'Italia può essere in prima fila"

La terza edizione dello studio “100 Italian E- Mobility Stories ... Si va dagli atenei come il Politecnico di Torino e di Milano, o le Università dell'Aquila, di Cassino e del Lazio Meridionale, di ...

