L’agente di Buffon: “Gigi allenatore della Juve? Sì, potrebbe farlo” (Di mercoledì 8 luglio 2020) L’agente di Gigi Buffon, Silvano Martina, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del futuro del portiere della Juventus. “Deve fare l’allenatore secondo me. Capisce di calcio e ha un’esperienza tale da poter gestire qualunque spogliatoio. allenatore della Juve? Per me lo potrebbe fare. La differenza tra lui e gli altri portieri è che lui semplifica tutto, è un dono di natura che ha”. Su Meret. “Una volta parlai con Gigi di Meret e lui mi disse che potrebbe diventare uno dei migliori portieri in Italia. Non dobbiamo dimenticarci di Gigio Donnarumma. È un campione fisicamente, è immenso. Il tempo dirà tutto. Donnarumma e Meret saranno i ... Leggi su ilnapolista

