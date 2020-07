Liguria, code in autostrada per il terzo giorno consecutivo: oltre 10km sulla A26. Toti: “Trent’anni non si recuperano in due giorni” (Di lunedì 6 luglio 2020) Undici chilometri di coda tra Recco e Genova Est. Inizia così il lunedì mattina delle autostrade liguri, bloccate a causa dei cantieri aperti da Aspi per mettere in sicurezza le gallerie. Nessuna tregua quindi per i liguri, nonostante il “bollino rosso” del weekend estivo sia passato. La situazione dovrebbe, almeno in parte, sbloccarsi il 10 luglio quando dovrebbero finire i lavori critici, permettendo il ritorno almeno alle due corsie. Dopo continueranno ulteriori verifiche delle gallerie, per questo il ministero ha chiesto ad Aspi di “accelerare le ispezioni”. Una “guerra” quella “tra Governo e Aspi” della quale la Liguria non può restare ostaggio, secondo il governatore della regione Giovanni Toti. Intervenuto ad Agorà, su Rai 3, il presidente ha chiesto all’esecutivo di “prendere una decisione ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : DISASTRO AUTOSTRADE IN LIGURIA Code infinite e ripetute su tutte le direttrici. Giovanni Toti contro il governo ma… - matteosalvinimi : Ore di coda in Liguria da troppo tempo, governo sveglia! Si parta coi lavori della Gronda, si riapra tutto quello c… - GiovanniToti : Un semaforo in #autostrada! Anche questo ci tocca vedere nella tempesta perfetta di cantieri, incidenti e code chil… - Kottomano : RT @Agenzia_Ansa: Inizia con 10 chilometri di coda in A12, tra Recco e Genova Est la mattina sulle autostrade liguri per i cantieri aperti.… - GiaPettinelli : Cantieri autostrade in Liguria, 10 km di code in A12 e in A26 -