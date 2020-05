Toni Servillo, quell’episodio che fu una caduta di stile (Di venerdì 8 maggio 2020) Questo articolo Toni Servillo, quell’episodio che fu una caduta di stile è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Toni Servillo è stato protagonista di un momento imbarazzante, una terribile gaffe durante una intervista su Rai News 24, quando insultò una giornalista. L’attore Toni Servillo vanta nel suo passato l’aver vissuto un episodio televisivo molto particolare, durante la promozione del film La grande bellezza. All’epoca la pellicola ottenne un vero e proprio successo, ricevendo … Leggi su youmovies Meraviglie e Alberto Angela tornano stasera su Rai1 : ospiti Monica Bellucci e Toni Servillo

