"Dice una serie di cazz***". Striscia bombarda ancora la Botteri: quel pesantissimo fuorionda di Lilli Gruber (Di mercoledì 6 maggio 2020) Toh, a Striscia la Notizia ci si occupa ancora di Giovanna Botteri. Già, si continua a parlare delle accuse contro il tg satirico di Canale 5, che avrebbe "maltrattato" l'inviata della Rai (tesi smentita dalla stessa Striscia, e con buoni argomenti, ma tant'è). E come nel dna della trasmissione e di Antonio Ricci, non si arretra di un millimetro. Infatti nell'edizione di martedì 5 maggio, come detto, la Botteri è tornata al centro delle attenzioni di Valerio Staffelli. Ma da un differente punto di vista: si è infatti parlato della risaputa e stagionatissima rivalità con Lilli Gruber, la conduttrice di Otto e Mezzo su La7 che ha alle spalle però un lungo passato in Rai, la stessa Rai di Giovanna Botteri. E così Striscia la Notizia, dalle schermaglie ai fuorionda e fino alle differenti versioni di medesimi fatti, ripercorre la ... Leggi su liberoquotidiano SCHWAZER/ Tribunale federale dice “anche se innocente - la squalifica non si annulla”

Lilli Gruber su Giovanna Botteri/ Fuorionda di Striscia : "dice una serie di caz*ate"

