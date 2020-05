Calaiò: "Milik? Se il Napoli prende un top player in avanti è giusto che vada via" (Di mercoledì 6 maggio 2020) L'ex attaccante del Napoli Emanuele Calaiò è intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito alle tematiche di casa Napoli: "Mi auguro che Mertens possa festeggiare il compleanno con un buon rinnovo di contratto. Leggi su tuttonapoli (Di mercoledì 6 maggio 2020) L'ex attaccante delEmanuele; intervenuto ai microfoni di Radio Marte in merito alle tematiche di casa: "Mi auguro che Mertens possa festeggiare il compleanno con un buon rinnovo di contratto.

