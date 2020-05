Rientri dal Nord, alla barriera di Napoli 14 positivi su 60 test (Di lunedì 4 maggio 2020) Rientri dal Nord, LA7 ha appena condiviso un’indiscrezione che se confermata potrebbe suscitare non poche preoccupazioni tra la popolazione campana e non solo. Con la Fase 2 che è entrata in vigore, tutti quelli che non avevano partecipato al primo esodo mesi fa ora si sono messi in viaggio. E la situazione ha ovviamente sollevato … L'articolo Rientri dal Nord, alla barriera di Napoli 14 positivi su 60 test proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Rientri dal Nord - clamoroso La7 : alla barriera di Napoli 14 positivi su 60 al test rapido

Rientri dal Nord - arrivato a Napoli il primo treno proveniente da Milano : termoscanner per tutti

Rientri dal nord - in 192 sul Frecciarossa da Milano delle 7.10 (Di lunedì 4 maggio 2020)dal, LA7 ha appena condiviso un’indiscrezione che se confermata potrebbe suscitare non poche preoccupazioni tra la popolazione campana e non solo. Con la Fase 2 che è entrata in vigore, tutti quelli che non avevano partecipato al primo esodo mesi fa ora si sono messi in viaggio. E la situazione ha ovviamente sollevato … L'articolodaldi14su 60proviene da www.inews24.it.

TgrRai : #Fase2. #Rientri non facili per chi dal Nord vorrebbe tornare a casa: regole poco chiare e possibile quarantena.… - KarenSarlo : RT @TgrRai: #Fase2. #Rientri non facili per chi dal Nord vorrebbe tornare a casa: regole poco chiare e possibile quarantena. @TgrCalabria… - Iltarallo1 : Fase2, rientro dal #Nord a #Benevento: controlli alla stazione - EnzoSannino7 : RT @PontilloDiego: @VincenzoDeLuca La Campania ha rispettato le regole, ha accettato i rientri dal nord per la seconda volta. Adesso basta… - NincoSud : @VincenzoDeLuca Grande Presidente, ma adesso siamo preoccupati per i rientri dal nord, la Campania andava bene, ma… -