Torino su Fares | affare in discesa con l’arrivo di Vagnati

(Di domenica 3 maggio 2020)sempre più vicino adella Spal:ingrazie al futuro direttore sportivo granataIlè in piena rivoluzione dirigenziale e di organico, in attesa di siglare ufficialmente l’accordo con il direttore sportivo Davide. Il suo ingaggio potrebbe favorire l’arrivo di Mohamedin granata. L’esterno della Spal è un vecchio pallino della società presieduta da Urbano Cairo. Leggi su Calcionews24.com

Il Torino è in piena rivoluzione dirigenziale e di organico, in attesa di siglare ufficialmente l’accordo con il direttore sportivo Davide Vagnati. Il suo ingaggio potrebbe favorire l’arrivo di Mohame ...CALCIOMERCATO TORINO VAGNATI SEMPLICI / Anche il Torino muove i primi passi per la prossima stagione. La rescissione di Vagnati con la Spal apre all'arrivo del dirigente in casa granata, una mossa che ...