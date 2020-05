Fonseca: «Farò di tutto per trattenere Smalling. Zaniolo? Talento naturale» (Di sabato 2 maggio 2020) Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di ESPN: queste le parole dell’allenatore della Roma su Smalling e Zaniolo Paulo Fonseca ha parlato ai microfoni di ESPN, analizzando sia il progetto Roma sia alcuni singoli giallorossi. ROMA – «In estate abbiamo coinvolto dodici giocatori nuovi, a gennaio ne sono arrivati altri tre, il tutto oltre ad un nuovo CEO, un nuovo direttore sportivo ed un nuovo allenatore. Stiamo creando un nuovo team, ma non è mai una cosa facile. Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora e penso che possiamo migliorare ancora e diventare in poco tempo una delle squadre più forti della Serie A». Zaniolo – «E’ un Talento naturale incredibile ed è migliorato ulteriormente nel corso di questa stagione. Di lui ho detto che era un giocatore selvaggio che seguiva il suo istinto, ma adesso ha capito come ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 2 maggio 2020) Pauloha parlato ai microfoni di ESPN: queste le parole dell’allenatore della Roma suPauloha parlato ai microfoni di ESPN, analizzando sia il progetto Roma sia alcuni singoli giallorossi. ROMA – «In estate abbiamo coinvolto dodici giocatori nuovi, a gennaio ne sono arrivati altri tre, iloltre ad un nuovo CEO, un nuovo direttore sportivo ed un nuovo allenatore. Stiamo creando un nuovo team, ma non è mai una cosa facile. Sono soddisfatto di quanto fatto fino ad ora e penso che possiamo migliorare ancora e diventare in poco tempo una delle squadre più forti della Serie A».– «E’ unincredibile ed è migliorato ulteriormente nel corso di questa stagione. Di lui ho detto che era un giocatore selvaggio che seguiva il suo istinto, ma adesso ha capito come ...

