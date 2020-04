Sampdoria | dirigenza in bilico | i nomi dei possibili sostituti

(Di giovedì 30 aprile 2020) Aria di rivoluzione nelladella: Osti e Pecini in scadenza: ideiin casa blucerchiata Lapotrebbe cambiare area tecnica in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile scouting Riccardo Pecini andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2020 e non si è ancora parlato di rinnovi. Oltre ad Antonio Cassano e Pasquale Foggia, i candidati allasono Daniele Faggiano del Parma, Davide Vagnati della Spal e Giancarlo Romairone. Leggi su Calcionews24.com

infoitsport : Beneficenza al San Martino, tifosi ai ferri corti con la dirigenza della Sampdoria - primocanale : Beneficenza al San Martino, tifosi ai ferri corti con la dirigenza della Sampdoria - 1canalesport : Beneficenza al San Martino, tifosi ai ferri corti con la dirigenza della Sampdoria -

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria dirigenza

Calcio News 24

Aria di rivoluzione nella dirigenza della Sampdoria: Osti e Pecini in scadenza: i nomi dei possibili sostituti in casa blucerchiata La Sampdoria potrebbe cambiare area tecnica in vista della prossima ...La Sampdoria quest'estate ha ritrovato un suo fuoriclasse. Non sul campo, ma in dirigenza perchè gran parte delle fortune recenti del club blucerchiato sono arrivate grazie all'operazione di scouting ...