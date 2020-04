Ex Ilva: a Taranto da lunedì rientreranno 3 unità di esercizio, martedì altre 25 (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Adnkronos) – A partire da lunedì 4 maggio rientreranno 3 unità di esercizio, martedì 5 maggio rientreranno 25 unità di esercizio e 3 unità delle pulizie, mercoledi 6 maggio rientreranno 5 unità lavorative di esercizio in prospettiva a una eventuale ripartenza del Pla2. E’ quanto riferisce la Fim Cisl.L'articolo Ex Ilva: a Taranto da lunedì rientreranno 3 unità di esercizio, martedì altre 25 CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu Ex Ilva : a Taranto da lunedì rientreranno 3 unità di esercizio - martedì altre 25

A Taranto la festa del lavoro tra Ilva e Covid – 19

