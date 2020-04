Consiglio regionale | un minuto di raccoglimento per Apicella | Sommese e Masullo

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Ildella Campania, presieduto da Rosa D’Amelio, riunito in videoconferenza per l’informativa da parte del Presidente della Regione Campania Vincenzo De luca sulla situazione dell’emergenza Covid 19 e relativa discussione, ha osservato undi silenzio per ricordare l’agente scelto della Polizia di Stato, Pasquale, 37 anni, morto, a Napoli, durante un inseguimento per bloccare una banda di ladri, il già consigliere, Sindaco di Saviano e medico primario dell’ospedale di Nola, Carmine, deceduto per covid19, e per il filosofo Aldotra i più autorevoli del Novecento, recentemente deceduto all’età di 97 anni. La Presidente D’Amelio ha espresso parole di cordoglio e ha ricordato la tragica morte dell’agente Pasquale ...