"Ma…". Conte, il mistero della sua mano che scivola giù dal tavolo (Di lunedì 27 aprile 2020) Ieri sera ci hanno fatto caso in tantissimi: un gesto del Presidente del consiglio che di certo non è passato inosservato. Cosa succede a Giuseppe Conte nella conferenza stampa di annuncio della Fase 2? In tantissimi durante la diretta hanno notato che la mano sinistra del premier si abbassava dal tavolo per finire nella tasca della giacca. Durante la diretta è successo almeno una quindicina di volte: uno strano movimento ben visibile con le inquadrature delle telecamere nello studio di palazzo Chigi. Sui social il dettaglio non è passato inosservato. Forse un cellulare dimenticato che continuava a suonare e il tentativo goffo di spegnerlo? Un mistero vero e proprio che è diventato virale sui social. Nessuno lo ha capito con certezza, tuttavia durante le domande della stampa, il presidente Conte ha più volte preso in mano il cellulare con ...

