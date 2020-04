Amstel Gold Race 2005: Danilo Di Luca in trionfo. L’apoteosi del Killer di Spoltore (Di sabato 25 aprile 2020) Ci sono alcuni atleti che, giocoforza, l’opinione pubblica non riuscirà mai a perdonare. Danilo Di Luca, nonostante abbia poi collaborato con la giustizia sportiva anche con la realizzazione dell’autobiografia “Bestie da Corsa”, resterà per molti il primo ciclista italiano squalificato a vita per doping, dopo aver dimostrato in più occasioni la propria recidività. Dal punto di vista sportivo tuttavia l’abruzzese è uno dei corridori azzurri più completi del terzo millennio, con numerose vittorie nelle grandi classiche e un trionfo al Giro d’Italia 2007. Una delle sue cavalcate più belle è sicuramente l’assolo all’Amstel Gold Race del 2005. Nel suo anno di grazia (vincerà la classifica complessiva UCI World Tour per il miglior corridore della stagione in termini di piazzamenti ... Leggi su oasport Amstel Gold Race 2002 : la stoccata vincente di Michele Bartoli

Dumoulin guida il gruppo nell'Amstel Gold Race virtuale

L'Amstel Gold Race, nella speranza che la corsa vera possa essere recuperata in ottobre, per ora ha ripiegato nel virtuale coinvolgendo migliaia di appassionati. Né vinti né vincitori nell’edizione od ...

