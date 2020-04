Mappature di coppia

Leggi su ilmanifesto

(Di venerdì 24 aprile 2020) Il giorno in cui è iniziato il confinamento a Roma, il 9 marzo, ero con il mio compagno. Noi non viviamo insieme, né nella stessa città, molto spesso non condividiamo nemmeno lo stesso territorio nazionale, essendo lui spesso altrove, rispetto all’Italia e a noi. I primi giorni di marzo, però, era venuto a trovarmi di ritorno da Berlino: in previsione c’era quasi una settimana insieme prima che lui ripartisse. Invece, è rimasto, isolato con me nel mio appartamento. Il senso … Continua L'articolodiproviene da il manifesto.