“Ingordi | farete una brutta fine…” Ennesimo pessimo show di Vittorio Feltri contro i

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 21 aprile 2020)a testa bassa. In un pesantissimo editoriale di pochi giorni fa, il direttore di Libero ha parlato di una nuova divisione tra Nord e Sud dopo questa pandemia di coronavirus. Una pandemia che ha visto il Nord contare a migliaia contagi e vittime, mentre il Sud, fortunatamente, è riuscito a contenere i numeri anche grazie al lockdown. “Qui al nord la gente è impaziente – scrive– non riscuote più lo stipendio, i risparmi si sono esauriti. Non si tratta di correre in strada a suonare il mandolino, ma di tornare in fabbrica”. “Un popolo operoso e generoso come quello settentrionale desidera solo rimpadronirsi delle proprie redini e continuare la propria esistenza di persone perbene” aggiunge.Poi l’attacco al Sud: “La mentalità corrente è nota, il Meridione ...