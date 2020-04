I documentari Netflix disponibili gratis su YouTube (Di martedì 21 aprile 2020) Alcuni dei più interessanti documentari di Netflix sono appena stati rilasciati gratuitamente sul canale YouTube ufficiale della piattaforma di streaming. Netflix ha caricato alcuni dei suoi migliori documentari su YouTube. In pratica, chiunque può guardarli, anche se non ha un’abbonamento Netflix. I documentari rilasciati in questo modo comprendono tutti i migliori prodotti dalla piattaforma compreso Our Planet, narrato da David Attenborough. Negli Stati Uniti Netflix lavora già a favore delle scuole da diversi anni, permettendo agli insegnanti di proiettare i suoi documentari durante le lezioni. Tuttavia, con le scuole di tutto il mondo chiuse a causa della pandemia da COVID-19, Netflix ha deciso di rilasciare liberamente tutti questi contenuti, che si trovano sul canale YouTube di Netflix USA ma sono accessibili in tutto il mondo. Come guardare i ... Leggi su newsmondo Netflix mette a disposizione una selezione di documentari didattici per tutti

