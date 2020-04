Zingaretti, scandalo mascherine nel Lazio/ Ditte off shore e commesse Dpi: GdF indaga (Di lunedì 20 aprile 2020) Potenziale scandalo mascherine e dispositivi Dpi acquistati dalla Regione Lazio con commesse ad aziende "strane": Ditte off shore, smentite e misteri. indaga la Gdf e la Corte dei Conti Leggi su ilsussidiario Deflagra lo scandalo alla Regione Lazio : dietro le mascherine di Zingaretti misteri - bugie e ditte offshore (Di lunedì 20 aprile 2020) Potenzialee dispositivi Dpi acquistati dalla Regioneconad aziende "strane":off, smentite e misteri.la Gdf e la Corte dei Conti

LegaSalvini : ZINGARETTI SCARICA SUI MEDICI IN TRINCEA: 'NON SPRECATE LE MASCHERINE' - graziamorisi : RT @Teresat14547770: Misteri, milioni, ditte offshore: è scandalo mascherine in lazio - m__a__r__c__o : RT @anari56: Misteri, milioni, ditte offshore: è scandalo mascherine in lazio - MTestuggini : RT @mariobortoluss1: Deflagra lo scandalo alla Regione Lazio: dietro le mascherine di Zingaretti misteri, bugie e ditte offshore https://t.… - NickOliver0 : RT @EttoreTreglia: Dietro le mascherine di Zingaretti misteri, bugie e ditte offshore. Deflagra lo scandalo alla Regione Lazio: https://t.c… -