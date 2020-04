Le Iene, Davide Parenti:”La libertà non c’è, per noi Berlusconi non esiste” (Di lunedì 20 aprile 2020) Le Iene da domani ritornano in onda su Italia Uno dopo il lungo stop a causa del coronavirus. Davide Parenti ha parlato del ritorno e di Nadia Toffa. Le Iene (fonte da Instagram @redazioneIene)Da domani il programma più trasgressivo di Mediaset riapre i battenti. Le Iene tornano più irriverenti che mai, tanto che Davide Parenti, l’ideatore, ha deciso di rilasciare un’intervista a tal proposito. Una vera e propria confessione quella di Parenti che innanzitutto ha voluto ricordare la collega Nadia Toffa, deceduta la scorsa estate a 40 anni a causa di un tumore aggressivo. La Toffa era molto popolare all’interno del programma e soprattutto aveva fatto suoi gli ideali delle Iene, rispecchiandosi a pieno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – CORONAVIRUS, LE Iene: LA TESTIMONIANZA DI POLITI Le Iene, ritorno in tv. Davide Parenti: ... Leggi su chenews Davide Parenti "Nadia Toffa ci manca"/ "Stamina a Le Iene? Ne abbiamo parlato troppo"

Davide Parenti - ideatore de Le Iene : "In questa situazione non possiamo andare a fondo"

"Inutile nascondersi. Per noi Silvio Berlusconi non esiste". Le Iene - clamorosa confessione di Davide Parenti su Mediaset (Di lunedì 20 aprile 2020) Leda domani ritornano in onda su Italia Uno dopo il lungo stop a causa del coronavirus.ha parlato del ritorno e di Nadia Toffa. Le(fonte da Instagram @redazione)Da domani il programma più trasgressivo di Mediaset riapre i battenti. Letornano più irriverenti che mai, tanto che, l’ideatore, ha deciso di rilasciare un’intervista a tal proposito. Una vera e propria confessione quella diche innanzitutto ha voluto ricordare la collega Nadia Toffa, deceduta la scorsa estate a 40 anni a causa di un tumore aggressivo. La Toffa era molto popolare all’interno del programma e soprattutto aveva fatto suoi gli ideali delle, rispecchiandosi a pieno. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE – CORONAVIRUS, LE: LA TESTIMONIANZA DI POLITI Le, ritorno in tv.: ...

blogtivvu : ?Le Iene ripartono da martedì su Italia 1 e Davide Parenti svela come sarà: 70% di servizi sul Coronavirus, dalle s… - infoitcultura : Le Iene, Davide Parenti: 'Mediaset? Inutile nascondersi, per noi Silvio Berlusconi non esiste' - infoitcultura : Davide Parenti, ideatore de Le Iene sulle vicende stamina, Fausto Brizzi e il Coronavirus - BlitzQuotidiano : Le Iene, Davide Parenti: “Berlusconi, per noi, non esiste. Coronavirus? Ecco come cambierà il programma”… - tvblogit : Davide Parenti, ideatore de Le Iene: 'In questa situazione non possiamo andare a fondo' -