Flavio Insinna: “Non mi mollano”. L’Eredità in onda fino a luglio? (Di giovedì 16 aprile 2020) L’Eredità in replica, Flavio Insinna nell’anteprima: “Gli autori non mi mollano” Come ormai d’abitudine, Flavio Insinna interviene anche oggi, giovedì 16 aprile, con un videomessaggio per i telespettatori appena prima dell’inizio della puntata in replica de L’Eredità. Il conduttore esordisce rivolgendosi a tutti i bambini e le bambine, dicendo loro che lui ha fatto i compiti anche oggi: Ah, gli autori non mi mollano. Oggi mi hanno fatto studiare una bellissima parola, la parola “leggerezza”, dal latino levis, cioè lieve, qualcosa che pesa poco. Il teatro può essere leggero, continua Insinna, la musica ovviamente, la musica leggera. E da leggero a leggerezza il passo è breve: Italo Calvino ci insegna che leggerezza non è superficialità, ma ci consente di non essere schiacciati ... Leggi su lanostratv “Non puoi farlo…” : Flavio Insinna frenato - il ‘rimprovero’ degli autori de L’Eredità [VIDEO]

Flavio Insinna in lacrime per un messaggio : “Mia mamma è ricoverata”

Flavio Insinna - emozione in ‘eredità’ per una madre ricoverata (Di giovedì 16 aprile 2020) L’Eredità in replica,nell’anteprima: “Gli autori non mi mollano” Come ormai d’abitudine,interviene anche oggi, giovedì 16 aprile, con un videomessaggio per i telespettatori appena prima dell’inizio della puntata in replica de L’Eredità. Il conduttore esordisce rivolgendosi a tutti i bambini e le bambine, dicendo loro che lui ha fatto i compiti anche oggi: Ah, gli autori non mi mollano. Oggi mi hanno fatto studiare una bellissima parola, la parola “leggerezza”, dal latino levis, cioè lieve, qualcosa che pesa poco. Il teatro può essere leggero, continua, la musica ovviamente, la musica leggera. E da leggero a leggerezza il passo è breve: Italo Calvino ci insegna che leggerezza non è superficialità, ma ci consente di non essere schiacciati ...

bnotizie : L`Eredità di Flavio Insinna, Vieni da me di Caterina Balivo e La prova del cuoco di Elisa Isoardi, presto in onda:… - EdPalmieri : L’Eredità di Flavio Insinna, Vieni da me di Caterina Balivo e La prova del cuoco di Elisa Isoardi, presto in onda:… - CG1606 : Mi segue Flavio Insinna, e niente non so se spifferarlo tanto in giro, casomai cambiasse idea .. - zazoomnews : Flavio Insinna in lacrime per un messaggio: “Mia mamma è ricoverata” - #Flavio #Insinna #lacrime #messaggio: - ignotoale75 : RT @bubinoblog: LA 'FASE 2' DI RAIUNO: CATERINA BALIVO, ELISA ISOARDI E FLAVIO INSINNA TORNANO IN ONDA? -