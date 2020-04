Il no di Conte alle tifoserie sul Mes e l’invito alla maggioranza: «Non logoriamoci in un dibattito astratto» (Di mercoledì 15 aprile 2020) La questione Mes sta dividendo la maggioranza. Se per il PD il ricorso al Mes senza condizionalità sembra un compromesso valido, M5S e il premier sostengono che questo strumento non sia adatto per far fronte alla crisi economica che deriva dall’emergenza coronavirus. In particolare Giuseppe Conte si è rivolto direttamente ai due partiti della maggioranza proponendo una tregua e sottolineando come non abbia senso «dividerci ora sul Mes». LEGGI ANCHE >>> «Così si mette in discussione Conte», lo scontro nel governo sul Mes in piena emergenza coronavirus Conte domanda alla maggioranza di fare fronte compatto Il premier è stato chiaro: «Non ha senso dividerci ora sul Mes», la cui convenienza potrà essere valutata in seguito. «Se vi saranno condizionalità o meno lo ... Leggi su giornalettismo Elisabetta Franchi vs Conte/ Imprenditrice “da lui balle - italiani meritano verità”

