Fifa 20 Server Status | segnalazione problemi tecnici EA Sports Problemi di connessione

(Di mercoledì 15 aprile 2020) In questo post vi aggiorneremo su tutte le problematiche, in particolare quelle legate aidi20 e ad eventuali attività di manutenzione messe in atto da EA. L'articolo20EAdi. proviene da FUT Universe.

Frank8178563257 : @EA_FIFA_Italia Cioè, ma è mai possibile che i server stanno ancora bloccati?ma veramente fate?siete uno schifo proprio - marcullo02 : I server I server di Fifa di qualsiasi gioco - marcullo02 : RT @EM1998_: Fatturate miliardi ogni anno e ogni anno che passa i server fanno sempre più cagare @EA_FIFA_Italia - EM1998_ : Fatturate miliardi ogni anno e ogni anno che passa i server fanno sempre più cagare @EA_FIFA_Italia - marcullo02 : I server di PES valgono dieci volte quelli di Fifa. Peccato per il tempo del matchmaking altrimenti tantissimi gioc… -

Da stamattina il server di FIFA 20, il popolare videogioco di calcio, risulta difficilmente raggiungibile. I server di Origin, la piattaforma di Electronic Arts (la società che sviluppa, pubblica e ..."Se non potete giocare online, accedere a Origin o EA Help, ci stiamo lavorando". Va purtroppo sottolineato come la battuta riportata poco fa non sia di certo l'unico tipo di risposta dei giocatori di ...