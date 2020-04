Anche a Londra scavata una fossa comune per i morti di coronavirus musulmani (Di martedì 14 aprile 2020) Nel cimitero musulmano di Kemnal Park, nel sud est di Londra, sono state scavate delle fosse comuni che possono ospitare fino a dieci defunti. Il responsabile del camposanto, Richard Gomersall, ha spiegato che l'operazione si è resa necessaria perché "non riusciamo a tenere il passo con le richieste di sepolture". Leggi su fanpage Anche un medico italiano nel team che sta curando Boris Johnson all’ospedale di Londra

Olimpiadi Londra 1948 : il medagliere e tutti i podi azzurri. Italia nella top5 - potenza anche dopo la Seconda Guerra Mondiale

Londra - coronavirus : morto anche un 13enne - non presentava patologie pregresse (Di martedì 14 aprile 2020) Nel cimitero musulmano di Kemnal Park, nel sud est di, sono state scavate delle fosse comuni che possono ospitare fino a dieci defunti. Il responsabile del camposanto, Richard Gomersall, ha spiegato che l'operazione si è resa necessaria perché "non riusciamo a tenere il passo con le richieste di sepolture".

LaStampa : Le Borse asiatiche chiudono in positivo, in rialzo anche l’Europa: Milano (+1,13%) e Francoforte (+1,68%). Più caut… - ray_me_stesso : RT @OGiannino: Anche altri governi fanno a pugni coi numeri. A Londra promessi settimane fa +8mila ventilatori polmonari oltre i 10mila att… - napoli9093 : Nonostante la quarantena (anche qui a londra) e il periodo Pasquale stile Beautiful, ringrazio @ALE_NAPOLI_BOSS e… - londranewsblog : Anche Londra deserta per Pasquetta, solo un cavallo della Polizia in Oxford Street - stefanodirusso1 : RT @ansa_economia: Bprsa: Europa apre bene, Parigi +1%. Positive anche Francoforte (+1,6%) e LOndra (+0,4%) #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Londra Anche Londra deserta per Pasquetta, solo un cavallo della Polizia in Oxford Street CavalloMagazine Anche a Londra scavata una fossa comune per i morti di coronavirus musulmani

Anche a Londra si stanno scavando fosse comuni per fronteggiare l'emergenza coronavirus: sta accadendo a Kemnal Park, nel sud est della capitale britannica, dove si stanno scavando fosse per ospitare ...

VIDEO Coronavirus, il medico-tenore dà la carica ai colleghi con la lirica

LONDRA (13 aprile 2020) - Fra le figure più originali nella lotta globale contro il coronavirus c'è anche quella del medico-tenore. Così il sito della Bbc definisce Alex Aldren, giovane dottore del ...

Anche a Londra si stanno scavando fosse comuni per fronteggiare l'emergenza coronavirus: sta accadendo a Kemnal Park, nel sud est della capitale britannica, dove si stanno scavando fosse per ospitare ...LONDRA (13 aprile 2020) - Fra le figure più originali nella lotta globale contro il coronavirus c'è anche quella del medico-tenore. Così il sito della Bbc definisce Alex Aldren, giovane dottore del ...