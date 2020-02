Su Xbox Series X girano già moltissimi giochi retrocompatibili (Di martedì 11 febbraio 2020) Non è un segreto che il boss di Xbox Phil Spencer abbia già la sua Xbox Series X come console principale a casa, e in una nuova intervista ha condiviso esattamente quello per cui la sta usando quotidianamente.Spencer ha spiegato durante un'apparizione su Gamertag Radio che avere Series X come console principale in casa gli consente di condividere la sua esperienza con il resto del team di Microsoft, fornendo del feedback mentre si spingono verso la produzione. Secondo Spencer, in questo momento gli sviluppatori si trovano molto più avanti rispetto a Xbox One, tanto che Series X può già essere utilizzata come console principale.Leggi altro... eurogamer

