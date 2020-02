Live Non è la D’Urso, Simona Izzo attacca Diletta Leotta: “Una che dice ‘sono bona’ è cretina” (Di lunedì 10 febbraio 2020) Domenica sera Barbara D’Urso ha organizzato a Live Non è la D’Urso il suo “controfestival”, commentando quanto successo in questa settimana a Sanremo. Oltre al litigio tra Morgan e Bugo, si è parlato anche di Diletta Leotta, una delle co-conduttrici più chiacchierate di questa edizione. Contro di lei si è scagliata Simona Izzo, ospite in studio, che ha contestato il suo monologo sulla bellezza. “La bellezza capita, non è un merito. Certo, è un vantaggio, altrimenti col cavolo che sarei qui”, aveva detto la conduttrice volto di Dazn nella prima serata del Festival. “Non si può auto proclamare la reginetta della festa! – è sbottata Simona Izzo – . Questo ha dato molto fastidio. Una che arriva e dice di sé: ‘Io sono bona, vero?’, è una cretina!. Lei si mette in una posizione antitetica rispetto a tutte le donne. Ma come si permette?”, ha detto prima che ... ilfattoquotidiano

