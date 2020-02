Napoli-Lecce, il labiale di Giua a Milik: “Hai fatto un carpiato” (Di domenica 9 febbraio 2020) E' stato l'episodio più discusso di Napoli-Lecce: il rigore non concesso agli azzurri per un contatto tra Donati e Milik, ammonito per simulazione. Dopo il silent check del VAR, l'arbitro Giua ha spiegato la decisione in campo allo stesso attaccante polacco: "Hai fatto un carpiato, hai fatto un carpiato". fanpage

