Detenzione illegale di armi e droga, nei guai due pregiudicati napoletani (Di domenica 9 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoMontesarchio (Bn) – Nella serata di ieri i militari della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN) hanno eseguito una vasta e diversificata operazione di perlustrazione e controllo del territorio tesa principalmente al contrasto dei reati di tipo predatorio, al controllo della circolazione stradale e alla lotta contro l’uso e/o spaccio di sostanze stupefacenti. Il servizio ha interessato tutti i comuni rientranti nella competenza della Compagnia CC di Montesarchio (BN). Nello specifico, in provincia di Caserta, militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia CC di Montesarchio (BN), a seguito di perquisizioni domiciliari deferivano in stato di libertà due pregiudicati napoletani, resisi responsabili di Detenzione illegale di armi e munizionamento e Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, poiché trovati in possesso di un ... anteprima24

MaddaloniNews : Maxibliz dei Falchi. Un arresto per detenzione illegale di arma. Smantellato commercio illegale di anabolizzanti pe… - ViviCampania : Falchi arrestano 33enne per detenzione illegale di arma clandestina con relativo munizionamento -… -