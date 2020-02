Dal cyberbullismo alla privacy: l’11 Febbraio è il Safer Internet Day 2020 (Di domenica 9 febbraio 2020) Numerose le iniziative promosse in tutta Italia per celebrare il Safer Internet Day 2020, che quest’anno si terrà martedì 11 Febbraio: l’obiettivo delle attività di prevenzione/informazione è quello di coinvolgere, educare e formare i ragazzi a sfruttare le potenzialità comunicative del web e delle community online senza correre i rischi connessi al cyberbullismo, alla violazione della privacy altrui e propria, al caricamento di contenuti inappropriati, alla violazione del copyright e all’adozione di comportamenti scorretti o pericolosi per sé o per gli altri, stimolando i giovani a costruire relazioni positive e significative con i propri coetanei anche nella sfera virtuale. “Together for a better Internet” è il titolo scelto per l’edizione 2020 per la giornata mondiale per la sicurezza in Rete istituita e promossa dalla Commissione Europea. Obiettivo dalla ... meteoweb.eu

