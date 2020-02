Microsoft Edge: la versione ARM64 arriva nel canale stabile (Di sabato 8 febbraio 2020) Microsoft Edge si è da poco aggiornato alla versione 80 nel canale stabile: si tratta della prima build compilata per ARM64 rilasciata come versione stabile. ARM64 nel canale stabile La novità più importante di questa versione è che il browser verrà eseguito nativamente a 64 bit sui PC con Windows on ARM, come il nuovo Surface Pro X. Se avete installato il nuovo Edge su un dispositivo con Windows on ARM non è necessario effettuare alcuna azione per fare il passaggio. Durante la fase di aggiornamento, la nuova release compilata per ARM64 andrà a sostituire automaticamente la versione a 32 bit precedentemente installata e che veniva eseguita tramite emulazione. Download Per installare il nuovo aggiornamento di Microsoft Edge è sufficiente cliccare sul menu “…” > Guida e feedback > Informazioni su Microsoft Edge. Altrimenti, se invece non avete ancora installato il ... windowsinsiders

