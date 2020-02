Incidente Frecciarossa, indagati i cinque operai intervenuti sul binario (Di sabato 8 febbraio 2020) Perché quello ‘scambio’ non si trovava nella giusta posizione e perché il sistema centrale non lo ha rilevato indicando invece il “giusto tracciato” al personale del Frecciarossa 9595 Milano-Salerno che è deragliato nel Lodigiano, causando la morte di due macchinisti, Giuseppe Cicciù e Mario Di Cuonzo, e il ferimento di 31 persone? Per primi dovranno rispondere i cinque che componevano la squadra intervenuta sul posto, costituita da quattro operai e un caposquadra che sono stati iscritti nel registro degli indagati per omicidio colposo plurimo, disastro colposo e lesioni colpose A quei quesiti stanno cercando di rispondere anche gli agenti della Polfer che si avvarranno anche della ricostruzione tridimensionale del luogo dell’Incidente, come già avvenuto due anni fa in occasione del deragliamento del treno a Pioltello.Gli ... huffingtonpost

