Piero Pelù a Sanremo 2020, l’attacco non passa inosservato: “Un ca***ne” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ha fatto molto discutere la battuta di Tiziano Ferro sul finire della seconda serata del Festival. Vista l’ora tarda (Amadeus ha congedato il pubblico all’1,43: un record), dal palco dell’Ariston il cantante ha lanciato l’hashtag #FiorelloStatteZitto. “È l’una Amadeus, potemo fa qualcosa domani? Lancio l’hashtag #FiorelloStatteZitto”. E Amadeus il giorno successivo ha chiesto scusa in conferenza stampa: “Io lancerei un altro hashtag per stasera: #FiorelloParlaAncora. È stata una battuta infelice, figlia forse della stanchezza e della tensione, una battuta che non capiterà più. Mi prendo io la responsabilità di aver fatto la scaletta”. Poco dopo sono arrivate anche le scuse pubbliche del cantante di Latina allo showman siciliano per la battuta sulla lungaggine delle sue performance. Tiziano Ferro ha condiviso su Instagram la foto del biglietto lasciato nel camerino di Fiorello. (Continua ... caffeinamagazine

MarioManca : Piero Pelù che duetta con Little Tony: c'è del genio. #Sanremo2020 - rtl1025 : ??Piero Pelù, in gara a #Sanremo2020 con Gigante, stasera propone la cover di Cuore matto ?? #SanremoRtl102e500… - IlContiAndrea : Dodici Big di mercoledì sera #Sanremo2020 Giordana Angi, Gabbani, Paolo Jannacci, Junior Cally, Elettra Lamborghin… -