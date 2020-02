Gli alberi in città vanno aumentati e ben tenuti, non tagliati (Di venerdì 7 febbraio 2020) Venti forti e uragani, intensificati dai cambiamenti climatici, hanno aumentato i rami spezzati e gli alberi caduti. In genere non si tratta di grandi numeri, ma i danni sono molto visibili e fanno comunque discutere. Al punto che si cominciano a sentire proposte di tagliare gli alberi nelle città e di ridurne il numero.Sarebbe un gravissimo errore: gli alberi in città vanno aumentati, non diminuiti. La qualità dell’aria nelle nostre città non è buona. Per migliorarla servono misure integrate per l’abbattimento degli inquinanti del traffico, dei riscaldamenti, delle attività produttive e anche di quelle dell’agricoltura.Ma un grande contributo all’abbattimento delle polveri sottili e di altri inquinanti può venire dalla vegetazione arborea nelle città: dalle alberature stradali, da altri spazi verdi urbani ... huffingtonpost

