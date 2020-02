Sanremo 2020, Tecla Insoia: “Voglio andare oltre al sogno” (Di giovedì 6 febbraio 2020) Tecla Insoia è pronta a combattere tutti i pregiudizi e a vincere il girone giovani di Sanremo 2020: partita in sordina è ora una delle favorite per la vittoria finale. Tecla Insoia ci racconta il suo Sanremo 2020 Ti aspettavi il verdetto dell’altra sera? “Ero emozionata, non mi aspettavo di passare. Sono sorpresa, ma sono dispiaciuta per gli Eugenio in Via Di Gioia e tutti gli altri eliminati”. Non solo musica, tra poco ti vedremo anche in tv come attrice. Come mai? “L’arte, ho sempre cantato e recitato. A 5 anni ho iniziato a prendere lezioni di canto. Sono due passioni che fanno parte della mia vita e formano la mia passione e spero che in un futuro diventino il mio lavoro. Sto vivendo questa esperienza come un sogno, ma non basta solo sognare. C’è bisogno anche di impegno e sacrifici, anche se essendo una passione, non sono veri e propri sacrifici. C’è bisogno ... notizie

