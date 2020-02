Più di 70 app preinstallate sugli smartphone Huawei? C’è questa possibilità (Di giovedì 6 febbraio 2020) Non sappiamo se le strade di Huawei e dei Google Mobile Services torneranno mai ad incrociarsi (il produttore cinese ha lasciato intendere che la priorità resterà questa, ma sappiamo tutti non dipendere dal colosso di Shenzhen): nel frattempo l'OEM sta cercando di correre ai ripari, sviluppando a dovere la soluzione proprietaria, rappresentata dai Huawei Mobile Services (HMS). Come riportato da 'winfuture.de', c'è un piano ben preciso da portare avanti allo scopo di continuare a fare bene anche nei mercati internazionali. L'idea è quella di corredare i Huawei Mobile Services con un ricco compendio di applicazioni provenienti dall'AppGallery. Si tratterebbe all'incirca di un carrello di 70 app (il numero può variare a seconda dei Paesi di destinazione) pre-installate a bordo dei dispositivi sprovvisti di Google Mobile Services (GSM), corrispondenti alle applicazioni più popolari ed ... optimaitalia

