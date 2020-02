Milano, albero caduto per il vento schiaccia una donna in via Cornelio Tacito: è grave (Di giovedì 6 febbraio 2020) grave incidente provocato dal maltempo a Milano. Una donna di 45 anni è stata colpita da un albero abbattuto dal vento ed è stata soccorsa in codice rosso, con traumi alla testa e al torace. Anche le province di Como, Lecco e Varese sono state colpite e si contano numerosi danni. Tanti gli alberi caduti sulle strade dei centri abitati, con alcune coperture dei tetti divelte dalle folate. grave incidente provocato dal maltempo a Milano. Una donna di 45 anni è stata colpita da un albero abbattuto dal vento e ha riportato traumi alla testa e al torace. È successo in via Tacito attorno alle 15.30 di, mercoledì 5 febbraio. La vittima dell’incidente è rimasta incastrata sotto la pianta ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco che hanno segato il tronco per liberarla. È stata trasportata cosciente in codice giallo all’ospedale San Raffaele, dove le sue ... limemagazine.eu

