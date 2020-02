Ma i Benetton sono d’accordo con Oliviero Toscani che dice «Ma a chi interessa se casca un ponte»? (Di mercoledì 5 febbraio 2020) Ieri pomeriggio a Un giorno da pecora, trasmissione di Radio1, in collegamento telefonico Oliviero Toscani, chiamato per raccontare la giornata passata coi quattro fondatori delle Sardine nel centro culturale Fabrica, ha detto in diretta “Ma a chi interessa che caschi un ponte?”. Toscani stava parlando di Fabrica, diretto dal fotografo e sponsorizzato dalla famiglia finita nella bufera dopo la tragedia del ponte Morandi e le notizie successive sulle mancate manutenzioni sulla rete autostradale e il “rischio crollo”del viadotto di Genova citato in documenti interni e ignorato per anni dal cda di Aspi, controllato da Atlantia, holding a sua volta controllata dalla famiglia Benetton, che esprime il management di entrambe le società. Toscani non è imbarazzato da questo,al contrario è infastidito per le polemiche seguite alla foto che ritrae le Sardine a Fabrica con lui e ... nextquotidiano

