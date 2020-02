Shannen Doherty: “Il cancro è tornato, sono al quarto stadio” (Di martedì 4 febbraio 2020) Tra le lacrime in un’intervista televisiva Shannen Doherty ha confessato il suo dramma: il cancro si sarebbe ripresentato e ora sarebbe al quarto stadio. Shannen Doherty: la malattia Con estremo dolore e tra le lacrime Shannen Doherty ha dichiarato in un’intervista televisiva che il cancro sarebbe tornato. L’attrice lo saprebbe già da prima che uscisse il reboot di Beverly Hills 90210, ma si sarebbe decisa a parlare solo a riprese terminate. “Non credo di averlo ancora metabolizzato. E’ una pillola amara da ingoiare, per molte ragioni”, ha detto piangendo, e aggiungendo anche di essere al quarto stadio della malattia. Nel 2017 aveva annunciato con gioia che il suo cancro al seno fosse in remissione e durante questi anni non ha mai smesso di sensibilizzare l’opinione pubblica a fare donazioni per la ricerca sulla malattia. In tanti tra i suoi fan ... notizie

