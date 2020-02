Scoppia bombola in baraccopoli a Foggia: donna rischia di morire (Di martedì 4 febbraio 2020) Una violenta esplosione e l’incendio. Una donna rischia di morire per le ustioni. E’ successo a Borgo Mezzanone a pochi km da Foggia. Violento incendio in una baraccopoli di Borgo Mezzanone. Una donna africana è rimasta gravemente ustionata in seguito allo scoppio accidentale di una bombola di gas avvenuto all’interno del Ghetto, l’insediamento abusivo che … L'articolo Scoppia bombola in baraccopoli a Foggia: donna rischia di morire proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

romi_andrio : RT @repubblica: Migranti: scoppia una bombola di gas nel ghetto di Foggia, donna ustionata - giorgita_ : RT @repubblica: Migranti: scoppia una bombola di gas nel ghetto di Foggia, donna ustionata - repubblica : Migranti: scoppia una bombola di gas nel ghetto di Foggia, donna ustionata -