Carlotta Maggiorana lascia il Grande Fratello Vip 2020 e salva Michele Cucuzza (per ora): Patrick super favorito (Di martedì 4 febbraio 2020) Carlotta Maggiorana lascia il Grande Fratello Vip 2020. Dopo una serie di lacrime, attacchi di panico e richieste al pubblico di essere eliminata proprio con il televoto di ieri sera, alla fine l'ex Miss ha scoperto che i suoi fan la amano e che era subito dopo Patrick Ray Pugliese tra i preferiti ma questo a poco serve visto che decide di uscire di sua spontanea volontà dalla porta rossa. Carlotta Maggiorana si dice felice di aver partecipato al programma ma di essere arrivata ad un punto di rottura in cui continua a stare troppo male per rimanere in casa e questo salva Michele Cucuzza, il meno preferito dal pubblico. https://twitter.com/GrandeFratello/status/1224466039544733696 Inutile dire che il televoto di ieri ha stabilito solo una cosa che il pubblico del Grande Fratello Vip 2020 ha già il suo vincitore ovvero Patrick Ray Pugliese che in uno scontro a quattro ha portato ... optimaitalia

