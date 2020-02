All’Unione bancaria manca un mercato dei crediti deteriorati. Una torta che fa gola anche agli sciacalli (Di sabato 1 febbraio 2020) Segnatevi questa data: il prossimo 17 febbraio sarà votata la Direttiva europea che istituisce il mercato dei crediti a sofferenza (Npl). La motivazione di facciata è da libro Cuore: secondo l’Ue, per completare l’Unione bancaria è necessario affrontare la questione dei grandi stock di crediti deteriorati e quello di un eventuale accumulo futuro, così da ridurre ulteriormente i rischi e consentire alle banche di concentrarsi sull’erogazione di credito alle imprese e ai cittadini. Se gli istituti hanno in pancia molti Npl – sottolinea Bruxelles – i risultati possono essere inficiati per due motivi: 1. In primo luogo i crediti deteriorati generano meno entrate rispetto ai cosiddetti crediti in bonis riducendo la redditività della banca, causando perdite che riducono il capitale e, nei casi più gravi, mettendo in discussione la solvibilità di una banca con possibili implicazioni per la ... ilfattoquotidiano

