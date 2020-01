Uomini e donne, Gaetano Martelli corteggiatore: Instagram, Temptation Island, modello, età (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Nella prossima puntata del trono classico di Uomini e donne, in onda su Canale 5 il pomeriggio, conosceremo meglio alcuni nuovi corteggiatori della neotronista Sara Amira Shaimi. Tra questi c'è anche Gaetano Martelli. Si tratta di un volto già noto al pubblico televisivo, avendo partecipato all'ultima edizione di Temptation Island in veste di tentatore. Napoletano, classe 1990, Gaetano ha iniziato la sua carriera come modello di brand prestigiosi quando aveva soltanto 6 anni; oggi è un imprenditore che opera nel mondo della moda. Per via del suo lavoro, ha viaggiato molto nel mondo, da New York a Miami, da Parigi a Cape Town, da Madrid a Barcellona, imparando molte lingue. In particolare, ha vissuto per oltre quattro anni a Shanghai, dove si è occupato di import-export di cashmere. Tra le sue attività anche quella di personal trainer. Nel suo curriculum anche una comparsa in una ... blogo

