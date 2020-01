Emilia Romagna, proiezione flash: trionfa Bonaccini Flop della Lega. Nettamente staccata Lucia Borgonzoni (Di domenica 26 gennaio 2020) Si profila una netta vittoria del Centrosinistra in Emilia Romagna. Stefano Bonaccini tra il 48.6 e il 52.6%, Lucia Borgonzoni tra il 40 e il 44%. Sono i dati della prima proiezione Swg per La7 sulle elezioni regionali in Emilia Romagna con una copertura del 3% Segui su affaritaliani.it affaritaliani

matteosalvinimi : ??????Quanti di voi hanno già votato in Emilia-Romagna e in Calabria? Dai dai dai! Il treno passa oggi e poi non passa… - matteosalvinimi : AVETE CAPITO?!? Il governo degli abusivi non fa sbarcare la nave Ong in attesa delle elezioni in Emilia-Romagna e C… - matteosalvinimi : Basta PD! L'Emilia-Romagna è di tutti. DOMANI, dalle 7 alle 23, una croce sul simbolo della Lega e andiamo a vincer… -