Eleonora Pedron colpita dalla tragedia: “Parlo ancora con loro” (Di sabato 25 gennaio 2020) Eleonora Pedron racconta la scomparsa della sorella e del padre, sempre per un incidente stradale Le ammalianti luci dello spettacolo non devono trarre in inganno perché anche nel patinato mondo di cinema e televisione si nascondono storie sofferte. Purtroppo, Eleonora Pedron conosce esattamente quali sensazioni provi, cosa significhi finire in un tunnel buio, dove pare mancare qualsiasi via di uscita. Oggi pomeriggio ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, la bellissima soubrette ha confessato sempre negli stessi studi toccanti retroscena. Malgrado secondo un occhio distratto la sua vita appaia perfetta, la padovana porta sottopelle dei graffi. Schianto fatale Quando Eleonora aveva appena 15 anni un incidente stradale le ha strappato la sorella Nives, appena 15enne, di 6 anni più grande. Tuttavia, la storia è solo uno dei terribili traumi vissuti. Per volere di un destino beffardo, la ... kontrokultura

