Suicidio dopo il licenziamento a Padova: addio a Simone Sinigaglia (Di giovedì 23 gennaio 2020) Non ha sopportato la perdita del lavoro e si è tolto la vita a poche ore dal licenziamento: la vittima del Suicidio, consumatosi in provincia di Padova, si chiamava Simone Sinigaglia. L’operaio 40enne lavorava presso l’azienda di Fossona di Cervarese Ivg Colbachini, ma è stato allontanato dopo la contestazione di un utilizzo improprio dei permessi garantiti dalla legge 104. Si è suicidato nei pressi del luogo in cui amava andare a pescare. notizie

