Dal Vaffa day ai governi Conte, 10 anni di M5s (Di giovedì 23 gennaio 2020) È costellata di 'svolte' la storia politica del Movimento 5 stelle. Oggi si compie quella più traumatica: il passo indietro di Luigi Di Maio dalla leadership. Dopo 28 mesi alla guida del Movimento, Di Maio lascia il timone a pochi mesi dall'anniversario storico della nascita della 'creatura' di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, 10 anni esatti, festeggiati il 4 ottobre del 2019. Tutto ha inizio a Milano, al Teatro Smeraldo. In realtà i primi 'sintomi' di quello che diventerà il primo partito in Italia sono già evidenti: due anni prima, esattamente l'8 settembre del 2007, Grillo si affaccia dal palco di piazza Maggiore a Bologna ed è subito ovazione. è il primo 'Vaffa-Day', dove vengono raccolte 336.144 firme per il progetto 'Parlamento Pulito'. Si susseguono iniziative, nascono i primi meet-up sul territorio. Ma è a Milano, nel 2009, il battesimo ufficiale. Sempre Grillo sale di ... agi

fisco24_info : Dal Vaffa day ai governi Conte, 10 anni di M5s: È costellata di 'svolte' la storia politica del Movimento 5 stelle.… - pollacci83 : Fantastico dopo capitan schettino anche #DiMaio abbandona la nave nel momento più importante.. Nulla eravate e null… - GuidoAnzuoni : @Ugo28298638 Guardati intorno e rispondi onestamente. Com'è cambiata la convivenza civile dopo i vaffa ? Quanto ast… -