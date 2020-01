Incendio Lucca | ragazza morta a 14 anni tra le fiamme (Di mercoledì 22 gennaio 2020) Una adolescente perde la vita in un Incendio a Lucca avvenuto nella notte. Il padre ha provato a salvarla. Assente la madre che si ferisce in un incidente. Un Incendio a Lucca avvenuto nella notte tra il 21 ed il 22 gennaio 2020 ha portato ad un tragico epilogo. C’è infatti una ragazza morta, che … L'articolo Incendio Lucca ragazza morta a 14 anni tra le fiamme è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

